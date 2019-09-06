На Урале наказали полицейских, подозреваемых в изнасиловании проститутки

Такой приказ издал и/о начальника главка Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Главное управление МВД России по Свердловской области выступило с официальным заявлением о мерах, принятых после инцидента с тремя сотрудниками ППС и девушкой, оказывавшей, вероятно, услуги интимного характера. За ее изнасилование полицейские уволены из органов — так решил исполняющий обязанности начальника регионального полицейского главка генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Всего наказание понесли 17 полицейских.

«Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении уволены со службы в органах внутренних дел, три человека переведены на нижестоящие должности, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. — Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии (одно из самых суровых наказаний в системе МВД — за ним следует увольнение). Строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области».

Что касается самих сотрудников ППС, подозреваемых в изнасиловании девушки, то они уволены из полиции «за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД». «В случае подтверждения их вины в судебном порядке они будут привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — отметил полковник Горелых. — Чем конкретно закончится эта криминальная история для обвиняемых, обязательно проинформирую общественность и СМИ».