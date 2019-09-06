Командировочные чиновников предложили повысить в три раза

Чиновники смогут получать 300 рублей суточных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минтруд планирует увеличить максимальный размер суточных выплат при командировках чиновников со 100 до 300 рублей. Об этом говорится в проекте указа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

«Размер суточных за каждый день нахождения гражданского служащего в служебной командировке на территории РФ определяется руководителем каждого государственного органа в пределах, не превышающих 300 рублей », — говорится в документе.

Дополнительные расходы должны возмещаться за каждый день, включая выходные и праздничные дни, а также за время вынужденной остановки в пути. Сейчас проект указа проходит общественные слушания и антикоррупционную экспертизу.

С 2002 года и по настоящее время работникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивается 100 рублей за каждый день командировки. Ранее о необходимости в разы поднять сумму суточных заявили профсоюзы, напоминает «Национальная служба новостей».