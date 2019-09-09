В столице Ямала определились с новым составом думы

Ямальское отделение партии «Единая Россия» сохранило большинство в думе Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В состав думы Салехарда восьмого созыва прошли 20 представителей от «Единой России». Еще один мандат достался представителю ЛДПР, сообщили «URA.RU» окружной избирательной комиссии.

Основной интригой выборов был вопрос о том, пройдут ли в думу оленевод-оппозиционер от КПРФ Ейко Сэротэтто и либерал-демократ Елена Смирных, которая также выдвигалась в Заксобрание округа. В итоге Смирных удалось набрать необходимое количество голосов, а Сэротэтто в думу Салехарда не прошел.

Политолог Шамиль Рак в беседе с корреспондентом «URA.RU» отмечал, что у оппозиции были шансы взять несколько депутатских мандатов на выборах в гордуму. «В нескольких округах от „Единой России“ выдвинулись кандидаты, которые не имеют большого политического опыта, какой есть у их однопартийцев, но они являются достаточно узнаваемыми в городе. Именно им оппозиция может попытаться составить конкуренцию», — отметил эксперт. Уточнять, в каких именно округах оппоненты имеют шансы навязать борьбу единороссам, он не стал.

В думе Салехарда седьмого созыва было 20 депутатов. Все мандаты принадлежали членам ямальского отделения партии «Единая Россия». За две недели до выборов депутат гордумы Андраник Мкоян, признанный виновным по делу о взятке, досрочно сложил свои полномочия.

Осенью 2018 года городской парламент утвердил новую систему выборов в думу, в результате которого число народных избранников увеличилось до 21 человека.