Станислава Мельниченко обвиняют в оскорблении полицейского Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга озвучена запись, из-за которой судят участника митинга Станислава Мельниченко. Следствие считает, что на этой записи звучат пьяные оскорбления Мельниченко в адрес сотрудника полиции Евгения Крюкова.

Судья Андрей Филатов запретил видеосъемку судьи в зале, но участники заседания передали «URA.RU» аудиозапись. Инцидент, записанный на видео, произошел во время митинга в сквере возле драмтеатра 14 мая в толпе, поэтому слышно много посторонних шумов. Но можно разобрать фразу Мельниченко: «Мусор, можно я тебе фак покажу?» Крюков в ответ просит его представиться. «Ты же мусор, ты же мусор», — периодически повторяет Мельниченко. Крюков снова просит его представиться. Тогда Мельниченко просит полицейского не снимать: «Не снимай меня, я тебя прошу. Тогда я тебя трогать не буду, снимай мимо». В ответ Крюков снова просит назваться: «Представься, если смелый такой». После этого со стороны Мельниченко звучит нецензурная лексика.

Как ранее рассказал «URA.RU» Мельниченко, он пришел на несанкционированный митинг в сквер, являясь сторонником строительства храма. Конфликт с полицейским у него произошел на второй день беспорядков. После этого он залез на дерево, а после того, как спустился на землю, его задержали полицейские. Уголовное дело в отношении екатеринбуржца было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Следующее заседание по делу Мельнчиенко состоится 10 сентября.