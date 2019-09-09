В самой скучной кампании Ямала смог победить либерал-демократ

В новом составе думы Лабытнанги будет 16 депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В думе Лабытнанги нового созыва будет 15 представителей «Единой России» и один либерал-демократ. Результаты выборов были опубликованы на сайте избирательной комиссии округа.

В беседе с «URA.RU» большинство политологов отметило, что в предвыборная кампания в Лабытнанги стала самой скучной среди всех муниципалитетов округа. «Из города Семи лиственниц на протяжении всего времени агитации, насколько мне известно, не приходило никаких сообщений о конфликтах или проблемах. Это значит, что в целом выборы проходят в спокойной атмосфере», — отметил политолог Шамиль Рак.

Новый состав депутатского корпуса будет состоять из 16 человек. В городе было сформировано четыре многомандатных избирательных округа, по каждому из которых горожане выбирали по четыре депутата.

Городская дума прошлого созыва состояла из 15 депутатов, 80% из которых (12 депутатов) были членами партии «Единая Россия». Также в парламенте были представлены члены партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Основной интригой выборов стал вопрос, сможет ли оппозиция сохранить свои мандаты.