На участках стартовал подсчет голосов Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Свердловской области в ключевых кампаниях победили ставленники «Единой России», следует из данных экзитполов, предоставленных «URA.RU» источниками в партии.

Лидерство в гонке за мандат депутата Госдумы одерживает Антон Шипулин — его поддержали 52% участвующих в опросе избирателей; у Алексея Коровкина — 20%, у Габбаса Даутова — 15%, у Евгении Чудновец — 6%, у Дмитрия Зенова — 3%, у Ирины Скачковой — 3%, у Игоря Рузакова — 1%.

На довыборах в Заксобрание лидирует Владимир Смирнов — по данным экзитполов, ему отдали голос 48% опрошенных. Андрей Пиняжин получил 21%, Дмитрий Головин — 12%, Дмитрий Бондарев — 11%, Александр Каптюга — 8%.

В 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки, комиссии приступают к подсчету голосов. По данным избиркома на 18.00, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 — 22,65% (в 2016 году — 38,4%), на допвыборах депутата Заксобрания — 11,29% (в 2016 году — 32,98%).

В единый день голосования также состоялись выборы депутатов в думы Верхотурского городского округа и ГО Верхняя Тура, довыборы двух депутатов дум ГО Красноуфимск и Горноуральского ГО, довыборы депутатов гордум Первоуральского и Тугулымского ГО, Махнёвского МО.