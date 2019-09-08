Югорчане продемонстрировали достаточно высокую явку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Югре закрылись все избирательные участки. На 19:30 явка составила 26,17%, проголосовали 27 тыс 466 человек. Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев заявил «URA.RU», что сообщений о серьезных нарушениях к ним не поступало, а текущие вопросы удавалось решать в рабочем режиме.

«На выборах главы поселения Коммунистический в мессенджерах шла агитация, сейчас идет проверка. Также в Когалыме на несколько минут отключили электричество на двух избирательных участках, где впервые применили комплексы обработки избирательных бюллетеней», — добавил Корнеев, перечисляя самые заметные происшествия, случившиеся в единый день голосования в Югре.

Не обошлось и без курьезных случаев. Например, кто-то нарисовал пенис на агитационных материалах ЛДПР, но официального заявления по этому поводу либерал-демократы не делали. Опрошенные агентством наблюдатели, кандидаты от партий, а также независимые кандидаты согласились с тем, что существенных нарушений, как и провокаций, в процессе выборов не было, но признали, что многое будет зависеть от результатов подсчетов голосов. Итоги окружной избирком озвучит только завтра.

Ранее «URA.RU» писало, что в Югре состоялись региональные выборы. Жители Когалыма, Покачей, Локосово и поселения Русскинская Сургутского района выбирают депутата в окружную думу, в Болчарах, Белом Яру, Нижнесортымском, Сергино и Коммунистическом выбирают глав поселений. Также в городах проходят довыборы в местные думы.