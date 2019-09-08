Избирком оценил явку на выборах в ХМАО

Самая большая явка регистрируется на выборах глав поселений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На выборах в ХМАО явка избирателей на данный момент составляет 25%. Председатель регионального избиркома Денис Корнеев оценил эти показатели, как достаточно высокие.

«Ту явку, которая сегодня есть на дополнительных выборах, я оцениваю положительно. Активность избирателей на региональных выборах всегда ниже. Бывало, что и за день едва набиралось 10%. Поэтому считаю, что явка сегодня хорошая», — рассказал Денис Корнеев.

На выборах глав поселений рекордная явка зафиксирована на выборах в селе Болчары Кондинского района. Здесь на 18:00 проголосовали 62,37% избирателей или 957 человек. Меньше всего интересуются выборами мэра в Белом Яру, где на участки пришли лишь 18,11% избирателей, что в реальных цифрах составляет 2120 человек из 11706 зарегистрированных избирателей. На выборах депутата в окружную думу явка на 18:00 составляет 24,47%. К урнам для голосования пришли 13067 из 53404 человек.

Сегодня в Югре проходят региональные выборы. Жители Когалыма, Покачей, Локосово и поселения Русскинская Сургутского района выбирают депутата в окружную думу, в Болчарах, Белом Яру, Нижнесортымском, Сергино и Коммунистическом выбирают глав поселений. Также в городах проходят довыборы в местные думы.