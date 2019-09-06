МВД хочет разрешить подросткам водить машину

МВД России предложило разрешить людям до 18 лет, сдавшим экзамены на получение водительских прав, водить машину в сопровождении опытного водителя. Такую инициативу содержат разработанные министерством поправки в закон «О безопасности дорожного движения».
«Законопроект предоставляет возможность для несовершеннолетних, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории „В“ в сопровождении опытного водителя», — пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Как считают в министерстве, требования к сопровождающему должно определить правительство страны.
При этом в документе есть предложение не допускать до экзаменов и выдаче водительских прав тех, кто был пойман за вождение в состоянии алкогольного опьянения, либо отказался проходить медицинское освидетельствование. Такое запрет хотят установить на срок до одного года.