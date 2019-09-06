06 сентября 2019

МВД хочет разрешить подросткам водить машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель. Екатеринбург, водитель, шофер
Несовершеннолетним разрешат водить в сопровождении опытного водителяФото: Александр Мамаев © URA.RU

МВД России предложило разрешить людям до 18 лет, сдавшим экзамены на получение водительских прав, водить машину в сопровождении опытного водителя. Такую инициативу содержат разработанные министерством поправки в закон «О безопасности дорожного движения».

«Законопроект предоставляет возможность для несовершеннолетних, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории „В“ в сопровождении опытного водителя», — пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Как считают в министерстве, требования к сопровождающему должно определить правительство страны.

При этом в документе есть предложение не допускать до экзаменов и выдаче водительских прав тех, кто был пойман за вождение в состоянии алкогольного опьянения, либо отказался проходить медицинское освидетельствование. Такое запрет хотят установить на срок до одного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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