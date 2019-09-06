Минфин предложил реформировать систему пенсионных накоплений

Минфин разработал новую систему добровольных пенсионных накоплений. Законопроект получил рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте» и уже направлен на согласование в Минтруд.
Среди ключевых целей законопроекта — исключительно добровольное участие людей в системе накоплений, гарантия сохранности денег, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. «Министерство в ближайшее время планирует представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее, как сообщало РБК, Пенсионный фонд России предложил существенно повысить размер накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут, а сумма накоплений будет выплачиваться единовременно. Инициатива направлена в Минтруд, который направил документ на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития и Центробанк.