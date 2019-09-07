Путин позвонил Памфиловой после нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения пока неизвестного преступника в ее доме. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой. <…>. После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — приводит ТАСС слова Пескова. По его словам, российский лидер выразил надежду, что правоохранители вскоре задержат преступника.
Нападение на главу ЦИК было совершено в ее доме в ночь на 6 сентября. Неизвестный мужчина в маске залез в дом через окно и попытался несколько раз ударить Эллу Памфилову электрошокером. Ей пришлось отбиваться стулом. Уголовное дело возбудили о разбойном нападении. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, как напоминает RT, решил передать материалы дела в центральный аппарат СКР.