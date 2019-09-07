В Сургуте под катком погиб сотрудник мэрии

Мужчина, погибший под колесами катка, курировал работы на этом участке дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте во время ремонта дороги на улице Гагарина человека задавил каток. 27-летний мужчина умер на месте.

Инцидент произошел 6 сентября сентября в 23:00. «Погибший стоял спиной к машине, водитель его не заметил, в результате невнимательности и случилась трагедия. На месте происшествия работают дознаватели, которые опрашивают свидетелей случившегося и водителя катка», — сообщает «СургутИнформТВ».

Погибший был сотрудником департамента дорожного хозяйства администрации Сургута. «Вечером он по личной инициативе заехал на объект, где идут дорожные работы. Из-за череды внешних обстоятельств произошел несчастный случай. Возбуждено уголовное дело», — рассказал «URA.RU» источник в администрации города.

Материалы переданы в Следственный комитет. Дело классифицируется как несчастный случай на производстве. Дозвониться до пресс-службы регионального Следственного комитета не удалось.