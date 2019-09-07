Захарова назвала «лучший алгоритм» общения между Москвой и Киевом

Мария Захарова считает, что «антироссийская риторика» на Украине должна остаться в прошлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Конкретные шаги» наподобие обмена заключенными между Россией и Украиной — «лучший алгоритм» действий в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возвращение на родину российских граждан, осужденных на Украине.

«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины» с этого момента «должна остаться в прошлом», поскольку антироссийская риторика не поможет украинским властям решить проблемы страны. «Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — заключила Захарова.

Как писало «URA.RU», сегодня во Внуково приземлился самолет Ту-204, на борту которого находились россияне, отбывавшие наказания в украинских тюрьмах. В обратном направлении — из Внуково в киевский аэропорт Борисполь — вылетел самолет с 35 украинцами, задержанными или осужденными в России. Среди них — украинский режиссер Олег Сенцов, помилованный президентом РФ Владимиром Путиным.