Самолет с россиянами, осужденными на Украине, приземлился в Москве

Самолет приземлился во Внуково Фото: Владимир Жабриков

Самолет с российскими гражданами, осужденными на Украине, приземлился в московскому аэропорту Внуково. О прибытии спецборта сообщает ТАСС.

В аэропорт Киева, в свою очередь, прибыл борт с гражданами Украины, осужденными в России.

Акцию по обмену граждан РФ и Украины уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже назвала исторической, передает РИА «Новости». Ранее в Киеве в рамках обмена заключенными суд освободил главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, напоминает РАПСИ . Из следственного изолятора журналиста отпустили 28 августа.

Как ранее сообщало «URA.RU», в рамках договора об обмене заключенными между Россией и Украиной в Киев вылетело 35 украинцев, осужденных в России. В их числе режиссер Олег Сенцов, которого осудили на 20 лет за подготовку теракта в Крыму. Кроме него, на Украину вернулись 24 военных моряка и 10 заключенных, помилованных Владимиром Путиным.