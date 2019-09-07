Путин решил судьбу Сенцова, осужденного в России за терроризм

Олег Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму Фото: AP/ТАСС

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку теракта в Крыму. Сенцов в составе группы из 35 украинцев вылетел в Киев в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

«24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных [Владимиром Путиным]. Среди них летит наш гражданин — режиссер Олег Сенцов», — цитирует «Интерфакс» украинского омбудсмена Ирину Карпачеву. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 россиян.

«В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована», — сказал Карпачева. Российские заключенные, освобожденные украинскими властями, уже вылетели из киевского аэропорта Борисполь, передает РИА «Новости». Среди них — журналист Кирилл Вышинский, уточняет издание.

В обратном направлении — из Внуково в Борисполь — вылетел Ан-148 с украинцами на борту.

Режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму и создании диверсионной группы «Правого сектора» (организация запрещена на территории РФ). Сенцов отказался признавать вину, а во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» объявлял голодовку, которая продлилась 145 дней.