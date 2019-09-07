В Кремле прокомментировали обмен заключенными между РФ и Украиной

Пресс-секретарь президента России официально подтвердил, что обмен заключенными состоялся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Списки вернувшихся на родину россиян в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной появится позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, среди участников обмена — главный редактор портала РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский, сообщает РИА «Новости». «Там Вышинский есть. Списки последуют позже», — пояснил Песков. Он также официально подтвердил, что обмен заключенными состоялся.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует возможность второго этапа обмена осужденными и задержанными гражданами.

Самолет с гражданами России, осужденными на Украине, приземлился в московском аэропорту Внуково, напоминает RT. Для встречи украинских граждан в аэропорт Киева Борисполь прибыл Владимир Зеленский, сообщает телеканал 360.