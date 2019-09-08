Выборы губернатора стартовали сегодня в восемь часов утра в Оренбургской области. Жителям предстоит избрать главу региона на пять лет.
Оренбуржцы выбирают между пятью претендентами на пост. От «Единой России» выдвинулся врио губернатора Денис Паслер, КПРФ представляет Максим Амелин, «Справедливую Россию» — Сергей Яцына. «Коммунистическая партия социальной справедливости» выдвинула Анатолия Кобзева, «Демократическая партия России» — Константина Горячева.
Денис Паслер приехал в Оренбург из Свердловской области, где с 2012 по 2016 годы возглавлял правительство, а с апреля 2017 года был председателем правления ПАО «Т Плюс» (крупнейшая в России частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения). Врио губернатора Оренбургской области он стал в марте 2019 года, сменив ушедшего в отставку Юрия Берга.