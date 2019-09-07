Почему эти выборы кажутся скучными, но от них зависит будущее России?

Прямые губернаторские выборы пройдут в 16 российских регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единый день голосования 8 сентября станет проверкой на прочность для Кремля и «Единой России». Главное отличие от выборов прошлых лет — еще никогда избирательная кампания не проходила в условиях такого количества непопулярных экономических реформ (их сразу три: мусорная, пенсионная и повышение НДС), а губернаторы не ощущали опасности второго тура так сильно, как сейчас. «URA.RU» отвечает на главные вопросы о завершающейся кампании.

Завтра в России завершатся 58 крупных избирательных кампаний в 41 субъекте РФ — почти половине регионов. На прямых выборах избираются 16 губернаторов, мэры трех крупных городов (Новосибирск, Анадырь и Улан-Удэ), депутаты заксобраний 13 регионов, депутаты более 20 городских дум, четыре депутата Госдумы.

Общее число кандидатов на губернаторских выборах в этом году — 163 Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Кремль обвиняют в отсутствии у россиян реальной возможности участвовать в политике, быть избранными. Губернаторские кампании подтверждают это мнение или нет?

Прямые выборы губернаторов 8 сентября пройдут в Санкт-Петербурге, Астраханской, Челябинской, Курганской, Сахалинской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Курской, Волгоградской и Вологодской областях, Забайкалье, Ставрополье, Алтайском крае, Калмыкии и Башкирии. Общее число кандидатов на прошлых выборах глав этих регионов, состоявшихся несколько лет назад, — 109. В этом году суммарный показатель составил 163 кандидата на место, 48 из них — самовыдвиженцы.

«Если брать в целом по стране, то на одно место губернатора претендуют 4,8 человека. Это больше, чем в прошлом году», — подчеркнула в разговоре с «URA.RU» кандидат политических наук Дарья Кислицына. Рост конкуренции на выборах связан в первую очередь с усложнением общественно-политической обстановки, считает она.

«Электорат почувствовал все реформы: пенсионную, [повышение] НДС и мусорную реформу. Это сказывается на конкурентности компаний», — объяснила Кислицына.

Год назад для власти были шоком вторые туры на выборах губернаторов. В этом году вторые туры возможны?

Да. Один из регионов, в которых действующие губернаторы могут столкнуться с проблемами при переизбрании, — Санкт-Петербург. Здесь на кресло главы города после отказа режиссера Владимира Бортко участвовать в кампании претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

Избрание Александра Беглова (слева) главой Санкт-Петербурга усложняет муниципальная кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо выборов главы Санкт-Петербурга, горожане будут участвовать в избрании около 1500 муниципальных депутатов. Местные элиты, контролирующие муниципальные советы, будут мобилизовать разные группы избирателей, уверен политолог Петр Кирьян. «К тому же в городе существует устойчивый протестный электорат», — добавил он в разговоре с «URA.RU».

Также со сложностями могут столкнуться организаторы выборов в Липецкой области (из-за неприятия элитами нового врио губернатора Игоря Артамонова) и Калмыкии (где местные политики были не готовы к назначению на пост губернатора кикбоксера Бату Хасикова), прогнозирует Кирьян. «К этому списку можно добавить Алтайский край, где соперники [врио губернатора] Виктора Томенко отыгрывают национальную карту (Томенко родился и вырос в Красноярском крае — прим. ред.), и Сахалин из-за темы с передачей Курильских островов», — предполагает Дарья Кислицына.

Врио Астраханской области Игорю Бабушкину, назначенному 5 июня (уже после старта избирательной кампании), может не хватить времени, также весьма подвижными еще несколько недель назад были шансы на победу в первом туре у врио губернаторов Ставрополья, Волгоградской и Вологодской областей, считает эксперт.

Имеет ли смысл следить за результатами «Единой России» или после прошлогодних вторых туров партии не существует?

В прошлом году кандидаты от «Единой России» не смогли избраться губернаторами в трех регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы в областные парламенты — вызов для «Единой России», полагает Дарья Кислицына. «Это, о чем говорилось выше, следствие непопулярных реформ руководства страны — „Единая Россия“ была их локомотивом. К тому же на настроении избирателей могут сказаться московские протесты и природные катаклизмы», — поясняет эксперт.

В других регионах — в частности, в Иркутской области и Хабаровском крае — на результаты выборов может повлиять другой фактор: «партией власти» в этих субъектах является не «Единая Россия», а КПРФ и ЛДПР соответственно, напоминает Гусев. «[Врио главы Хабаровского края Сергей] Фургал хочет захватить власть в регионе, чтобы показать свою силу и претендовать на роль лидера ЛДПР. А в Иркутской области внутри „ЕР“ существует борьба между группами влияния», — оценивает он ситуацию.

Также, по мнению Гусева, проблемы ожидаются на выборах в заксобрание Севастополя, где за сохранение политического влияния борется экс-губернатор и депутат Алексей Чалый. Что касается выборов в парламент Москвы, то КПРФ имеет шансы увеличить свое представительство, но большинство мандатов останется за «Единой Россией», уверена Кислицына.

Третий год в России проходит «губернаторопад». А он эффективен?

Один из критериев, по которому Кремль оценивает эффективность губернаторов, — система так называемых «светофоров», напоминает Кислицына. Цвета определяются в зависимости от того, насколько рейтинг поддержки губернатора выше его антирейтинга. Если рейтинг ниже антирейтинга — то это «красный» регион, если рейтинг выше антирейтинга на 20 процентов — желтый, если рейтинг выше антирейтинга более чем на 20 процентов, — то регион «зеленый».

Массовые отставки глав регионов продолжаются в России третий год подряд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нахождение региона в «красной зоне» — одна из причин (но далеко не единственная) губернаторских отставок в Курганской и Челябинской областях, предполагает Дарья Кислицына. Назначенным главой государства Алексею Текслеру (Челябинская область) и Вадиму Шумкову (Курганская область), равно как и главам Мурманской области, Алтая, Ингушетии, Калмыкии и Забайкалья, пока удается соответствовать запросам электората, уверена она.

«Губернаторы используют современные способы коммуникации, являются приверженцами открытости. То есть каждый из них, помимо работы над хозяйственной и политической повесткой, показывает свою личность. Это и есть новая открытость», — раскрыл их секрет президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Массовую смену глав регионов, которая проходит третий год подряд, начиная с 2017 года, можно считать эффективной, говорит политолог Глеб Кузнецов. «Молодые губернаторы становятся „губернаторами надежд“, работают по-новому. В этом отношении кадровая политика Кремлем ведется верно», — полагает он.

Со времен выборов в Госдуму все говорят, что главное требование для легитимности выборов — явка избирателей. Каких рекордов ждать 8 сентября?

По информации опрошенных «URA.RU» экспертов, Кремль отказался от установления для каждого из регионов уровня явки, который был бы оценен Москвой как успешный. Это относится не только к выборам губернаторов, но и к избирательным кампаниям в заксобрания.

Кремль отказался от ориентиров по явке, но показатели успешности кампаний все равно существуют Фото: Анна Майорова © URA.RU

«А какой смысл в установлении желательной явки? Явка играет существенную роль только тогда, когда есть параллельная мобилизация — когда конкурент мобилизует свой электорат против оппонента. Но у нас КПРФ и „Справедливая Россия“, к примеру, в некоторых регионах не участвуют в выборах. И шансы на то, что есть кандидаты, которые собирают голоса, невысоки», — объяснил Петр Кирьян.

Уровень явки больше не оказывает влияния на легитимность кандидатов — в первую очередь оценивается успешность их проектов, считает Дмитрий Гусев. «Оценивать успешность явки стоит только по сравнению с показателями на аналогичных выборах ранее. Для каждого региона этот показатель свой. И устанавливать общий показатель бессмысленно», — отметил он.

Несмотря на отказ администрации президента от установления ориентиров, показатели успешности кампании все же есть. По словам собеседников агентства, хорошей будет признана явка свыше 52% в первом туре, отличной — выше 60%. В некоторых регионах явка может быть выше, чем на последних губернаторских выборах, но не более того, прогнозирует Глеб Кузнецов.