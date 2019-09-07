Депутат Госдумы назвал разницу между Зеленским и Порошенко

Бывший президент Украины занимался политическим шантажом, считает депутат Фото: Официальный сайт президента Украины

Произошедший обмен заключенными между Россией и Украиной показал отличия между действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой государства Петром Порошенко. Разницу между двумя лидерами объяснил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, Порошенко занимался политическим шантажом и задерживал людей по надуманным поводам. «Сегодняшний обмен имеет огромное политическое значение для наших двух стран. Это первый этап будущей полной реализации Минских соглашений», — приводит слова Водолацкого RT.

Ранее экс-президент республики Петр Порошенко заявил, что вся Украина радуется возвращению своих граждан, пишет агентство Nation News. Он также отметил, что в вопросе обмена гражданами нельзя «расслабляться».