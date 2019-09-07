Порошенко приписал себе заслугу освобождения заключенных украинцев из России

Бывший президент Украины призвал соотечественников «не расслабляться» Фото: Официальный сайт Президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своей причастности к произошедшему обмену заключенными между Россией и Украиной. Такую позицию политик озвучил на странице в Twitter.

«Горжусь тем, что завоёванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», — написал Порошенко. Он также добавил, что причастен к освобождению тысяч украинцев.

По словам бывшего президента Украины, несмотря на успешный обмен заключенными, расслабляться нельзя. «У нас впереди изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным», — добавил он.

В мае Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, напоминает RT. 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года за пересечение российской границы.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35». Самолеты с россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени.