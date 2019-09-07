В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента поддержал позицию президента Франции
Европарламенту предложили отменить санкции против России. На рассмотрение эту идею внес депутат от Франции Тьерри Мариани.
«Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю», — пояснил Мариани радиостанции France Info. Это, по мнению политика, приведет к тому, что Европа останется «на обочине».
Тьерри Мариани поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предложившего улучшить дипломатическую работу в отношении России, напоминает агентство Nation News.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», пишет RT. Несмотря на слова Дональда Трампа о намерении наладить отношения с Россией, никаких реальных действий не происходит, считает Лавров.