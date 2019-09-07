В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
Депутат Европарламента поддержал позицию президента ФранцииФото: Официальный сайт президента Украины

Европарламенту предложили отменить санкции против России. На рассмотрение эту идею внес депутат от Франции Тьерри Мариани.

«Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю», — пояснил Мариани радиостанции France Info. Это, по мнению политика, приведет к тому, что Европа останется «на обочине».

Тьерри Мариани поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предложившего улучшить дипломатическую работу в отношении России, напоминает агентство Nation News.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», пишет RT. Несмотря на слова Дональда Трампа о намерении наладить отношения с Россией, никаких реальных действий не происходит, считает Лавров.

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