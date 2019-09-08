07 сентября 2019

Макгрегор попросил бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Конор Макгрегор попросил реванш с Хабибом НурмагомедовымФото: страница Конора Макгрегора в Instagram

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор попросил организовать для него бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сообщение с такой просьбой спортсмен опубликован на своей странице в Twitter.

«Устройте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор после победы Нурмагомедова над американским бойцом Дастином Порье. С последним Хабиб дрался 7 сентября в Абу-Даби. Победу россиянину принес удушающий прием в третьем раунде.

Первую защиту титула чемпиона UFC Нурмагомедов провел 7 октября 2018 года. Тогда он и оказался в октагоне с Макгрегором, который потерпел поражение в четвертом раунде.

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