Макгрегор попросил бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Конор Макгрегор попросил реванш с Хабибом Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор попросил организовать для него бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сообщение с такой просьбой спортсмен опубликован на своей странице в Twitter.
«Устройте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор после победы Нурмагомедова над американским бойцом Дастином Порье. С последним Хабиб дрался 7 сентября в Абу-Даби. Победу россиянину принес удушающий прием в третьем раунде.
Первую защиту титула чемпиона UFC Нурмагомедов провел 7 октября 2018 года. Тогда он и оказался в октагоне с Макгрегором, который потерпел поражение в четвертом раунде.
Book my rematch for Moscow.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.