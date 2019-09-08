07 сентября 2019

«Дочка» «Ростеха» задумалась о разработке нового оборудования для голосования на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2018. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, кабинка для голосования, выборы
Избирателей захотели идентифицировать с помощью биометрииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») задумался над возможностью оснащения цифровых избирательных участков системой для идентификации избирателей при помощи биометрических данных. Об этом журналистам рассказал гендиректор концерна Владимир Кабанов.

«Мы планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков <…> дополнительными техническими средствами. В частности, речь об устройствах для идентификации личности избирателя <…> с применением биометрических и других технологий», — приводит РИА «Новости» слова Кабанова.

«Автоматика», к слову, является единым подрядчиком ЦИК на оснащение оборудованием цифровых избирательных участков. Терминалы для голосования, разработанные концерном, будут использованы 8 сентября в Москве на 30 избирательных участках, где смогут проголосовать проживающие в столице уроженцы из 20 регионов страны.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...