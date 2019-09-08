«Дочка» «Ростеха» задумалась о разработке нового оборудования для голосования на выборах

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») задумался над возможностью оснащения цифровых избирательных участков системой для идентификации избирателей при помощи биометрических данных. Об этом журналистам рассказал гендиректор концерна Владимир Кабанов.
«Мы планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков <…> дополнительными техническими средствами. В частности, речь об устройствах для идентификации личности избирателя <…> с применением биометрических и других технологий», — приводит РИА «Новости» слова Кабанова.
«Автоматика», к слову, является единым подрядчиком ЦИК на оснащение оборудованием цифровых избирательных участков. Терминалы для голосования, разработанные концерном, будут использованы 8 сентября в Москве на 30 избирательных участках, где смогут проголосовать проживающие в столице уроженцы из 20 регионов страны.