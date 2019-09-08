07 сентября 2019

Нурмагомедов после победы выпрыгнул из октагона в зал. ВИДЕО

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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов поспешил отпраздновать победу с болельщиками из залаФото: Анна Майорова © URA.RU

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из восьмиугольного ринга в зал после того, как одержал победу над американским соперником Дастином Порье. Этот момент запечатлел на камеру и выложил в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

«Безумие», — прокомментировал Уайт поступок российского спортсмена.

Услышав о победе, Нурмагомедов выскочил из октагона, чтобы разделить радость со своей командой и болельщиками. Боец заключил в объятия и самого Уайта. После успешного боя с американцем Нурмагомедов вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд, сообщает телеканал 360. Для российского спортсмена эта победа была уже 28-й по счету, уточняет Nation News.

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