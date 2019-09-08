Главный человек Тюмени проголосовал на выборах

Руслан Кухарук выбрал своего кандидата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах в первые часы голосования. Он пришел на участок ровно в 10 в праздничном настроении, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Кухарук взял бюллетень и отправился в кабинку для голосования.Там он пробыл недолго и с уверенной улыбкой отправил бюллетень в урну для голосования. «Это возможность выбрать человека, который будет представлять интересы не только этого округа, но, думаю, и вопросы, которые связаны с объектами образования, объктами транспортной и инженерной инфраструктуры. Важно выбрать человека, который будет разбираться в этих вопросах, который обладает опытом», — заявил Кухарук журналистам.

Он выразил надежду, что тюменцы сделают сегодня правильный выбор и доверятся человеку, который будет достойно представлять интересы округа. «Музыка играет, плюшки продаются, настроение праздничное!» — заявил глава города.

За кресло депутата, который будет представлять интересы Калининского избирательного округа, в Тюменской областной думе борются четыре кандидата: Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Анатолий Княжев (КПРФ).

В единый день голосования, 8 сентября, в Тюменской области проходят выборы в 17 муниципалитетах. Проголосовать смогут более 213 тыс. избирателей.

В Тобольске идет борьба за высвободившийся мандат гордумы. Жители Ялуторовска выбирают полный состав местной думы. В 14 муниципалитетах пройдут довыборы в законодательные органы сельских поселений. Пока нарушений в ходе голосования выявлено не было.