Митрополит Даниил провел первую службу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый митрополит Курганский и Белозерский Даниил (Доровских) провел первую службу в новом для себя статусе. Она состоялась утром 8 сентября в Александро-Невском кафедральном соборе, передает корреспондент «URA.RU».

Прихожане встретили главу курганской митрополии возле главного входа в храм, чтобы попросить у него благословения. В соборе владыку ожидали представители местной епархии, которые помогли ему переодеться. Войдя в храм, митрополит тут же приступил к службе.

Рассказать о своих первых впечатлениях о Кургане митрополит Даниил согласился в интервью «URA.RU», которое выйдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новым руководителем Курганской митрополии назначен митрополит Даниил (Доровских), до настоящего времени возглавлявший Архангельскую митрополию. Он сменит на этом посту митрополита Иосифа (Балабанова), который переходит на аналогичную должность в Ульяновск. Известные курганцы в разговоре с «URA.RU» заявляли, что ожидают от нового митрополита позитивных перемен в курганской епархии.

Прихожане встретили нового митрополита у входа в Александро-Невский кафедральный собор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подчиненные помогли митрополиту переодеться, чтобы он сразу же мог приступать к службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы ждут от нового митрополита позитивных перемен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU