Избирком фиксирует низкую явку на выборах в Свердловской области

В Екатеринбурге работает Центр общественного наблюдения за выборами, куда приходит информация о нарушениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу на 12:00 составила 12,88% от общего числа избирателей, на довыборах в заксобрание по Орджоникидзевскому округу — 5%. Соответствующие данные приводит региональный избирком.

«Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по состоянию на 12 часов составила 12,88%», — говорится в сообщении избирательной комиссии в соцсети «Вконтакте». Во время аналогичных выборов три года назад этот показатель был выше — 18,44%. К 10 утра на участки в Серовском округе пришли 5,3% избирателей.

Глава Серова Василий Сизиков во время общения с Центром общественного наблюдения за выборами, который работает в Екатеринбурге, заявил, что, по прогнозам местных властей, явка на довыборах в Госдуму составит более 20%. По его словам, уже было зафиксировано нарушение на одном из участков в Карпинске, но подробности пока неизвестны.

«Явка избирателей на дополнительных выборах депутата заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу по состоянию на 12 часов составила 5%», — добавили в избиркоме. По состоянию на 10:00 явка составляла 1,76% — на 1,41% меньше, чем 18 сентября 2016 года. Как рассказали «URA.RU» в избирательной комиссии, голосование в Екатеринбурге проходит без нарушений.