Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Нино Катамадзе по-прежнему тепло относится к слушателям из России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам. По словам исполнительницы, она тепло относится к слушателям из России, несмотря на свою политическую позицию.

«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — заявила Катамадзе в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Летом певица заявила, что больше не будет выступать в России. Этим решением Катамадзе поддержала антироссийские акции протеста в Грузии, прошедшие в конце июня. Тогда отношения Москвы и Тбилиси обострились после Межпарламентской ассамблеи православия, где депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента для выступления.

В результате в столице Грузии начались массовые беспорядки. Пострадали 240 человек. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля.