Всеволод Чаплин согласился с коллегой по поводу русских мужчин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова, ранее назвавшего русских мужчин «национальной трагедией». Он уверен, что Смирнов поднял очень важную проблему, о которой не принято говорить. Такое заявление Чаплин сделал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Очень правильное высказывание, — прокомментировал Чаплин слова Смирнова. — Мужчина, воспитываемый матерью, по определению ущербный человек. Мужчина, который думает сначала о карьере, а потом о семье — это просто жизненная катастрофа. Мужчина, который не способен поддержать семью с пятью детьми и избавить женщину от работы — это человек-тупик и для себя, и для семьи, и для отечества. Я очень рад, что отец Димитрий поднял одну из тщательно скрываемых проблем нашей жизни».

Протоиерей Чаплин уверен, что советские и постсоветские власти привели страну к демографической катастрофе, сделав зарплату мужчины недостаточной для поддержания семьи и сравняв с оплатой женского труда. По его мнению, государство стало действовать по сценарию «наших врагов». Священник уверен, что лозунг социального равенства ложный и вредный.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что русские мужчины — «национальная трагедия», писало «URA.RU».