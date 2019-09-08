Явка на выборах в Свердловской области упала в два раза

Избирательная комиссия назвала явку на выборах в Свердловской области на 15:00. В Серовском одномандатном избирательном округе на участки пришло 19,35% избирателей. Для сравнения: в 2016 году на аналогичных выборах в это время явка составляла 31%.
На дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 явка составила 8,79%, в 2016 году этот показатель составил 23,7%.
Секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий в разговоре с «URA.RU» в Центре общественного наблюдения заявил, что установок по желательному уровню явки из Москвы не поступало. «Наша задача в том, чтобы люди видели, что выборы проходят законно и с их волеизъявлением», — сказал он.
Депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий избирательные кампании на Среднем Урале, уточнил: «Основной посыл — выборы должны пройти законно и легитимно». По словам Иванова, результат кандидатов от «Единой России» покажет, растет рейтинг «Единой России» на Урале или нет.