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Явка на выборах в Свердловской области упала в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. Екатеринбург
Избирком Свердловской области назвал данные о явке за пять часов голосованияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Избирательная комиссия назвала явку на выборах в Свердловской области на 15:00. В Серовском одномандатном избирательном округе на участки пришло 19,35% избирателей. Для сравнения: в 2016 году на аналогичных выборах в это время явка составляла 31%.

На дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 явка составила 8,79%, в 2016 году этот показатель составил 23,7%.

Секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий в разговоре с «URA.RU» в Центре общественного наблюдения заявил, что установок по желательному уровню явки из Москвы не поступало. «Наша задача в том, чтобы люди видели, что выборы проходят законно и с их волеизъявлением», — сказал он.

Депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий избирательные кампании на Среднем Урале, уточнил: «Основной посыл — выборы должны пройти законно и легитимно». По словам Иванова, результат кандидатов от «Единой России» покажет, растет рейтинг «Единой России» на Урале или нет.

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