В Крыму ответили на возмущение Украины из-за выборов

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал заявление министерства иностранных дел Украины «пустым сотрясанием воздуха». Ранее власти Украины выразили протест из-за выборов в Крыму.
«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов», — цитирует депутата RT. Он также добавил, что ожидал такую реакцию властей Украины.
«Все органы, <…> которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства», — отметил Владислав Ганжара.
Как ранее сообщало «URA.RU», МИД Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. В заявлении ведомства говорится, что результаты выборов не будут признаны Украиной и международным сообществом.