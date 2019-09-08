В Крыму ответили на возмущение Украины из-за выборов

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Результаты голосования будут законны в соответствии с российским законодательствомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал заявление министерства иностранных дел Украины «пустым сотрясанием воздуха». Ранее власти Украины выразили протест из-за выборов в Крыму.

«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов», — цитирует депутата RT. Он также добавил, что ожидал такую реакцию властей Украины.

«Все органы, <…> которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства», — отметил Владислав Ганжара.

Как ранее сообщало «URA.RU», МИД Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. В заявлении ведомства говорится, что результаты выборов не будут признаны Украиной и международным сообществом.

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