Губернатор Куйвашев потребовал обеспечить хорошую явку на выборах

Губернатор посетил ЦОН и намекнул, что важен не только результат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Проходящим в Свердловской области выборам всех уровней необходима достойная явка. Об этом 8 сентября во время своего визита в Центр общественного наблюдения заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопрос журналистов, что важнее для него — явка или результат, губернатор подчеркнул: «Конечно, все важно — и явка, и результат. Важно, чтобы выборы прошли открыто, чисто, без нарушений. Отсюда ведь и больше легитимности и доверия тому органу, который формируется этими выборами. Но, конечно, каждый человек сам решает, приходить ему на избирательный участок или нет. Кого выберут, уже решать людям».

По данным избирательной комиссии Свердловской области на 15:00, явка на выборах в Серовском одномандатном избирательном округе составила 19,35% избирателей (в 2016 году в это время явка составляла 31%), на дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 явка составила 8,79% (23,7% — в 2016 году)