Челябинская область отчиталась перед ЦИК за явку на выборах

До конца голосования осталось полтора часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На участки для голосования в Челябинской области к 18:00 пришли практически более 38 процентов избирателей, что на четыре с лишним процента больше, чем пять лет назад. Об этом сообщили в облизбиркоме во время видеоконференции с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

«Явка на 18 часов на Южном Урале области составила 38,46%», — заявили в комиссии. В сентябре 2014 года на выборах главы региона и депутатов муниципальных органов власти, по данным на 18:00, проголосовали 33,98% избирателей.

В Челябинской области проходит 68 избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены почти полтысячи мандатов. В регионе выбирают 455 депутатов (идут также довыборы по 37 округам) и трех глав поселений. Главная интрига — кто станет губернатором.