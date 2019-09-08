Стал известен лидер на выборах в парламент Хабаровского края

ЛДПР набрала больше половины голосов на выборах
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
В Хабаровском крае на выборах в местный парламент, по предварительным итогам голосования, лидирует ЛДПР. Такая информация размещена на сайте регионального избиркома.
На данный момент ЛДПР набирает 55,44% голосов избирателей. Второе место — у КПРФ с результатом 15,43%, на третьем — «Единая Россия», набравшая 14,89% голосов. «Справедливая Россия» набрала 3,77%, чуть меньше — 3,65% — у «Коммунистической партии коммунисты России». Аутсайдерами оказались партия «Родина» (1,91%) и «Партия Роста» (1,21%).
Прошлые выборы в Законодательную думу Хабаровского края проходили в сентябре 2014 года. Тогда по итогам выборов 5-процентный порог преодолели три политические партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Большинство мандатов осталось за «партией власти».