Стал известен лидер на выборах в парламент Хабаровского края

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Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым, флажок, лдпр
ЛДПР набрала больше половины голосов на выборахФото: Данил Айкин © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Хабаровском крае на выборах в местный парламент, по предварительным итогам голосования, лидирует ЛДПР. Такая информация размещена на сайте регионального избиркома.

На данный момент ЛДПР набирает 55,44% голосов избирателей. Второе место — у КПРФ с результатом 15,43%, на третьем — «Единая Россия», набравшая 14,89% голосов. «Справедливая Россия» набрала 3,77%, чуть меньше — 3,65% — у «Коммунистической партии коммунисты России». Аутсайдерами оказались партия «Родина» (1,91%) и «Партия Роста» (1,21%).

Прошлые выборы в Законодательную думу Хабаровского края проходили в сентябре 2014 года. Тогда по итогам выборов 5-процентный порог преодолели три политические партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Большинство мандатов осталось за «партией власти».

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