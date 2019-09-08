Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга предложит Александру Кокорину краткосрочный контракт после его освобождения из колонии. Предполагается, что сумма, прописанная в соглашении, будет существенно отличаться от прежней зарплаты спортсмена.
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На прошлой неделе стало известно, что Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные Пресненским судом Москвы на полтора года колонии за хулиганство, будут досрочно освобождены из белгородской ИК №4. После этого гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что намерен встретиться с футболистом.
Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с клубом истек 30 июня.