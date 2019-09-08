Футболисту Кокорину, осужденному за хулиганство, предложат контракт на новых условиях

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Александр Кокорин в зале Тверского районного суда г. Москвы. Москва, полиция, клетка, кокорин александр
Александр Кокорин будет освобожден из белгородской колонии по УДОФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга предложит Александру Кокорину краткосрочный контракт после его освобождения из колонии. Предполагается, что сумма, прописанная в соглашении, будет существенно отличаться от прежней зарплаты спортсмена.

По информации «Федерального агентства новостей», Кокорин сможет подписать контракт до окончания сезона 2019/2020, при этом договор может быть продлен на два года вне зависимости от количества сыгранных Кокориным минут. «Зарплата Кокорина по такому контракту в „Зените“ будет существенно ниже», — пишет издание.

На прошлой неделе стало известно, что Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные Пресненским судом Москвы на полтора года колонии за хулиганство, будут досрочно освобождены из белгородской ИК №4. После этого гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что намерен встретиться с футболистом.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с клубом истек 30 июня.

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