Кокорин и Мамаев освобождены досрочно

Кокорин и Мамаев отбывают наказание за нападение на чиновника в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) спортсменов.

«Спортсмены до заседания получили хорошую характеристику и заручились поддержкой руководства колонии», — передает телеканал 360. Адвокат Юрий Падалку рассказал, что ранее представитель пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака направил в суд заявление о том, что «они все отдают на усмотрение суда». Также раньше срока на свободу должен выйти осужденный по этому же делу брат Кокорина — Кирилл. Однако в пресс-службе суда телеканалу информацию об УДО не подтвердили.

Ранее стало известно, что после выхода из колонии Мамаев должен будет выплатить государству 434 тысячи рублей. В эту сумму входят долг футболиста по налогам за 2015 и 2016 год и штрафы за неуплату. Футболисты отбывают наказание за совершенное осенью 2018 года нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. В мае московский суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В начале августа спортсмены подали ходатайство об УДО, сообщает портал «Дни.ру».