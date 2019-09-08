06 сентября 2019

Эксперты подобрали два определения победе главы Зауралья Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган, шумков вадим, портрет, улыбается
Вадим Шумков показал высокий результатФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Курганской области-2019

Избирательная кампания, которую провел врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, была техничной, а победа убедительной. Об этом «URA.RU» заявил политолог, директор агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.

«Вадим Шумков показал убедительный результат, кампанию провел технично, открыто. Серьезных проблем и скандалов не было», — оценил эксперт ход голосования. Он добавил, что за время работы врио губернатора открыл новые заводы, лично общался с населением. «Шумков — человек новой генерации, так что это вполне органичный показатель», — отметил Ширинкин.

Также политолог добавил, что рейтинг Шумкова «удивительно высок». «Это, наверное, проблема курганской политики, которая не породила сильных лидеров, что смогли бы провести убедительную кампанию», — добавил он.

Врио губернатора Вадим Шумков лидирует по данным экзитполов. Согласно опросам на выходе из избирательных участков, он набрал 88% голосов, по прогнозам, итоговая явка должна превысить 40%.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...