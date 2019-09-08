В свердловском Заксобрании новый депутат — с деньгами и званием в ФСБ

Владимир Смирнов — новый депутат Заксобрания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Новым депутатом Заксобрания Свердловской области станет предприниматель и действующий депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов. По итогам подсчета 19,7% голосов он лидирует с показателем 47,7%.

Ближайший конкурент Андрея Пиняжина (КПРФ) набрал 18,38% голосов. На третьем месте Дмитрий Головин — 13,99%, Дмитрия Бондарева поддержали 12,02% избирателей, Александра Каптюга 7,8% избирателей.

Явка на довыборах депутата Заксобрания по данным на 18:00 составила 11,29% (в 2016 году она составляла 32,98%).

Кресло депутата свердловского парламента освободилось после того, как депутат Игорь Володин осенью 2018 года перешел на работу в думу Екатеринбурга и стал ее председателем. Для бывшего сотрудника ФСБ (капитан) и директора крупного торгового центра на Уралмаше это вторая попытка попасть в Заксобрание — в 2016 году он участвовал в выборах от ЛДПР, но занял только третье место с результатом в 6,5 тысяч голосов.

До осени прошлого года Смирнов входил в команду бывшего первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который конфликтовал с окружением главы региона Евгением Куйвашевым и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Однако, по данным источника в мэрии, в начале 2019 года депутат договорился о работе с губернаторской командой и о том, что в ходе кампании он получит поддержку.