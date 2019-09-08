Михаил Горбачев может помочь украинскому президенту получить важную награду Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Президент Украины Владимир Зеленский достоит Нобелевской премии мира за организацию недавнего обмена заключенными с Россией. Номинировать его на данную премию мог бы один из ее лауреатов — экс-президент СССР Михаил Горбачев. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал российский политолог Станислав Белковский.

«У меня нет никаких оснований подольщаться к Владимиру Александровичу Зеленскому, но я хочу сказать следующее. В общем, то, что он сделал, заслуживает Нобелевской премии мира. Я призываю Михаила Сергеевича Горбачёва, лауреата Нобелевской премии мира, номинировать Владимира Александровича Зеленского на Нобелевскую премию мира в этом году. Потому что у Михаила Сергеевича есть такое право и, может быть, я скажу сейчас что-то неполиткорректное, но не так уж много лет осталось, пока Михаил Сергеевич может этим правом воспользоваться. Самое время это сделать», — заявил он в ходе своей авторской программы «Время Белковского».

Михаил Горбачев на предложение выдвинуть Владимира Зеленского на Нобелевскую премию пока никак не отреагировал.

Москва и Киев обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в аэропортах Внуково и Борисполь около 13:45 по московскому времени, напоминает телеканал 360. В частности, в Россию был отправлен журналист Кирилл Вышинский, а на Украину — кинорежиссер Олег Сенцов.

Возвращению россиян на родину предшествовал указ президента Украины Владимира Зеленского о помиловании. В документе были перечислены фамилии не менее 12 осужденных граждан РФ.