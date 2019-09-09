08 сентября 2019

Турчак заявил о безоговорочной победе «Единой России» на выборах. Есть лишь одно исключение

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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
Андрей Турчак заявил о том, что ЕР уверенно выиграла почти все выборы в регионахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Прогнозы «горе-социологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех» на этих выборах, победив во всех регионах, помимо Хабаровского края. С соответствующим заявлением выступил глава генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались», — цитирует политика РБК. Единственным неприятным исключением, по данным политика, стали выборы в Заксобрание Хабаровского края, где убедительную победу одержала ЛДПР.

«Единственная кампания, которую мы проиграли, это краевая дума Хабаровского края, городская думу Хабаровска и довыборы в Госдуму РФ по 70-му одномандатному округу, где от партии баллотировалась певица Вика Цыганова», — подчеркнул он.

Ранее итоги единого дня голосования, прошедшего в России 8 сентября, по-разному оценили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению главы федерального кабмина, ЕР по итогам выборов подтвердила статус «главной партии страны». Зюганов же полагает, что главным итогом состоявшихся выборов стоит считать усиление позиций его партии в региональных парламентах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично результаты выборов (в том числе и победу своих подопечных в Хабаровском крае) пока никак не комментировал.

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