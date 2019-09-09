В Тюменской области подведены официальные итоги выборов

В Тюменской области подведены последние итоги по выборам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменский избирком завершил официальный подсчет голосов на выборах различного уровня, которые прошли в регионе в Единый день голосования. Новым депутатом тюменской областной думы станет Николай Руссу (45,06% голосов), выдвинутый партией «Единая Россия».

Второе место с 26,69% голосов занял выдвиженец КПРФ Анатолий Княжев. За ним с 12,73% голосов следует Мурат Тулебаев (ЛДПР). После него с небольшим отрывом от либерал-демократа расположился справедливоросс Максим Карпиков. Явка составила 12,18%. Результаты довыборов в тюменскую областную думу официально утверждены.

На довыборах депутата думы тюменского муниципального района победила представитель «Единой России» Наталья Михальчак, набрав 56,11% голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Тимур Темуркаев (30,21%). За ним следуют коммунистка Наталья Романова (6,72%) и справедливоросс Сергей Евсеев (6,2%).

В Тобольске на довыборах в городскую думу победила выдвиженец от партии «Единая Россия» Татьяна Орлова с 60,49%. Ее оппонент от коммунистов Светлана Леврикова стала второй с результатом 28,27%, либерал-демократ Владислав Быков занял третье место с результатом 9,42%. Явка составила 19,52%.

В состав городской думы в Ялуторовске единороссы сформировали парламентское большинство — представители партии победили на 17 участках. От ЛДПР и «Справедливой России» в новый состав законодательного органа прошли по одному кандидату. Явка составила 30,4% избирателей.

«Явкой мы, безусловно, недовольны. Тенденция не самая хорошая, нужно работать», — отметил на итоговой пресс-конференции по выборам глава тюменского избиркома Игорь Халин. Также он сообщил, что доволен тем, что выборы прошли без ЧП и удаления наблюдателей.

Выборы в Тюменской области проходили в 17 муниципалитетах участках 8 сентября.