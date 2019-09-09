В Кургане «Единая Россия» сдала свои позиции

За «Единую Россию» раньше голосовали охотнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Партия «Единая Россия» на выборах в курганскую гордуму не набрала и 40%. Такие данные приводятся на официальном сайте зауральского избиркома после обработки подавляющего большинства бюллетеней.

»«Списочники» от КПРФ набрали 24,79% голосов, 16,17% набрала «Справедливая Россия», немного отстала партия ЛДПР с результатом 15,87%, у «Родины» — 3,91%. Как в итоге разделятся 13 мандатов, пока не известно.

Лучше дела у одномандатников. Победу, судя по текущим результатам, удалось одержать действующему депутату от ЕР Сергею Руденко (округ №1), кресло депутата сохранил и Артем Исламов (округ №3). Убедительную победу одержала кандидат от партии власти Татьяна Хильчук (округ №4), вырвал победу Роман Сергеечев в пятом округе, единоросс Сергей Бардин так же обошел конкурентов (округ №6).

Победил и кандидат от «Единой России» Иван Портнов (округ №7), удалось обойти конкурентов Александру Маклыгину в восьмом округе, Анастасии Романович (округ №9) и Любови Силантьевой (десятый округ). Победу в 11 и 12 округах одержали депутаты-единороссы Олег и Игорь Прозоровы, а также дебютант от партии власти Людмила Алешкова (округ №13).

Лишь в округе №2 коммунистка Наталья Воробьева обошла депутата прошлого созыва Виктора Дударева.

Таким образом, по предварительным данным, «Единая Россия» сохранит лидирующие позиции в гордуме, однако ее депутатов будет меньше, чем в думе прошлого созыва.