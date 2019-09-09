Владимир Мякуш (слева) готовится занять место Ирины Гехт в Совете Федерации РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидаты от «Единой России» получили только 78,24% (133 из 170) всех мандатов райсоветов, значительно ухудшив результат прошлых выборов. Однако председатель регионального отделения партии Владимир Мякуш 9 сентября начал серию совещаний с главами территорий Челябинска по формированию гордумы, сообщил источник «URA.RU» в ЕР.

Лучший результат партия власти по итогам муниципальных выборов показала в Тракторозаводском районе — 92% (23 мандата), уступив в двух округах самовыдвиженцу и представителю ЛДПР. На втором месте Центральный район — 90% (18), по одному депутату получили «Яблоко» и «Справедливая Россия». В Металлургическом и Курчатовском районах абсолютно одинаковые показатели — 80% (20), в обоих выиграли по одному справедливороссу и по четыре самовыдвиженца.

В Калининском районе у ЕР 76% (19), КПРФ победила в одном округе и самовыдвиженцы — в пяти. В Ленинском районе единороссы взяли только 72% (18), здесь избрался единственный депутат от «Партии пенсионеров», сразу четыре справедливоросса и два коммуниста. Худший результат ЕР показала в Советском районе — 60% (15), шесть самовыдвиженцев войдут в ее фракцию, в райсовет прошли два коммуниста, представители ЛДПР и СР.

Сам Мякуш готовится к переезду в Совет Федерации РФ — он входит в сенаторскую тройку победителя выборов губернатора Алексея Текслера. На пресс-конференции в понедельник глава ЕР подчеркнул, что пока не получал предложение о переезде в Москву. «Я человек команды. Как команда решит, так я и поступлю», — пояснил он. По данным «URA.RU», такое предложение поступит после инаугурации Текслера — через две недели.