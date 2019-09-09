Какие кланы войдут в думу Челябинска. Первый подсчет «URA.RU»

Главный бенефициар муниципальной кампании Владимир Бурматов (слева) заявляет о полной поддержке Алексея Текслера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Муниципальные выборы в Челябинске выиграли «молодогвардейцы» депутата Госдумы Владимира Бурматова, нравится это кому-то или нет. Они получили 15 из 25 мандатов в Металлургическом райсовете, девять — в Тракторозаводском, восемь — в Курчатовском, а также еще несколько в остальных. Его коллега Андрей Барышев проиграл вице-спикеру гордумы Илье Мительману. А в центре города оппозиция побеждает единороссов. Корреспонденты «URA.RU» выяснили расклад сил по итогам выборов еще до объявления их итогов.

К Александру Галкину (слева) в гордуме присоединится Дамир Утарбеков (второй слева) и другие «молодогвардейцы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальные выборы в Челябинске должен был курировать Бурматов. Отставки губернатора Бориса Дубровского и мэра Евгения Тефтелева, при которых были достигнуты договоренности с основными политическими «игроками», спутали все карты. Врио главы региона Алексею Текслеру было не до муниципалов. В Челябинске все начали воевать со всеми. Казалось, что в таких условиях выходцам из «Молодой гвардии» светит роль аутсайдеров. Однако, как и предсказывали некоторые политтехнологи, их тактика прямого контакта с избирателем и работы в «поле» оказалась самой эффективной. Вместо одного Александра Галкина «молодогвардейцы» теперь могут рассчитывать на довольно мощное крыло в гордуме.

Комментируя итоги выборов, Бурматов подчеркнул, что «молодогвардейцы» победили, представляя «Единую Россию». «Теперь у них одна задача — помогать в реализации нацпроектов и проводить в округах политику губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой. Других не ставится и быть не может. Это все системные, эффективные люди, они доказали это, победив в высококонкурентных кампаниях против ресурсных кандидатов. Теперь их эффективность будет доказана в повседневной работе», — сказал депутат.

Александр Хлызов (стоит) неожиданно покидает Центральный райсовет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но не все единороссы празднуют в ночь на понедельник. В Центральном районе спикер совета депутатов Александр Хлызов проиграл выборы председателю ТСЖ Елене Вахтиной, выдвинутой «Яблоком». В этом муниципалитете были сильны протестные настроения. «Яблоко» практически на каждых выборах набирает в районе 20%—30%, но этого не хватает, чтобы их кандидаты избрались в депутаты. В «ЕР» с сожалением констатировали и поражение Кирилла Чиглинцева представителю «Справедливой России» Роману Никитину. Единоросс являлся депутатом Калининского райсовета. По просьбе старших товарищей уступил свой округ депутату Заксобрания области, главе крупной строительной компании «Артель-С» Николаю Янову. И в новом для себя районе Чиглинцев не сумел победить. А Янов неожиданно проиграл в его бывшем округе.

Илья Мительман (справа) переиграл Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе была одна из главных интриг выборов: борьба пулов кандидатов от «Соцгорода» депутата Госдумы Андрея Барашева и команды вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Муниципальный народный избранник уверенно победил. Вся его команда из семи человек прошла в райсовет плюс справедливоросс Дмитрий Григорчик, который лоялен Мительману. Последний также выставил сотрудников своей компании «Фантэль» в Металлургическом районе, исторической вотчине Андрея Барышева. И там тоже его люди одержали знаковые победы над депутатом гордумы Юлией Животко и бывшим депутатом гордумы Ириной Шафиковой, которые являются руководителями «Соцгорода». Еще один человек из команды Мительмана выиграл в Калининском районе — баллотировавшаяся самовыдвиженцем Оксана Андрианова победила уроженца Азербайджана единоросса Мурада Абдуллаева.

Мительман подчеркнул, что такой «грязной компании» не было никогда. «Оппоненты поднимали семейные вопросы, переходили на личности, лили на нас потоки „грязи“. Я считаю это проявлением слабости. Мы до такого не опускались. Еще хочу выделить объективное освещение кампании, за что особо благодарю СМИ и соцсети. А сейчас я очень устал, еду домой спать», — признался он.

Справедливороссы Валерия Гартунга впервые прошли в райсоветы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Барышева можно по праву назвать одним из главных неудачников выборов. После отставки вице-губернатора Евгения Тефтелева и его человека, экс-главы Владимира Елистратова, депутат госдумы вдруг превратился из «серого кардинала» челябинской власти в «токсичного» политика.

В Ленинском районе была битва всех против всех. Депутат Госдумы и лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг рассчитывал на представительство в совете депутатов, поскольку эта территория входит в его избирательный округ. Станислав Мошаров пытался провести свою команду в райсовет, надеясь сохранить должность. В итоге команда депутата Годсумы получила несколько мандатов. А «ЕР», по предварительным данным, проиграла в шести округах. Плохой знак для Мошарова.

Виталий Рыльских (слева) и Сергей Овчинников получили 21 голос в Советском райсовете Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Советский район контролирует так называемая «советско-калининская группа» депутата гордумы Виталия Рыльских. Это территория уникальна тем, что в нем выдвинулось шесть кандидатов с судимостями, против которых «ЕР» выставила «технических» оппонентов. В том числе и в округе Рыльских. Это с одной стороны позволило партии власти избежать репутационных потерь. Но здорово ухудшило результат на выборах — партия получила 15 мандатов из 25. Хотя самовыдвиженцы и войдут в итоге во фракцию «ЕР», невысокий процент партии власти может отразиться на шансах первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова возглавить Думу — он руководит местным отделением «Единой России».

В Калининском районе по большей части победили кандидаты от той же «советско-калининской группы». Однако значительную часть составят «молодогвардейцы».

Борис Видгоф (справа) вместе с «молодогвардейцами» контролирует Тракторозаводский район, а Станиславу Мошарову будет тяжело сохранить должность спикера гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский район — вотчина семьи бизнесмена Бориса Видгофа, который входит в ближний круг Текслера. На выборах их кандидаты шли вместе с «молодогвардейцами». Однако к концу кампании появилась третья сила, которая наделала много шума. Считается, что свою игру затеял спикер райсовета Сергей Карелин, который захотел провести пул кандидатов. Его представители баллотировались в округах команды Видгофа. Уже одно это резко снижает шансы Карелина сохранить должность. Видгофы получили, по предварительным данным, 12 мандатов из 14-ти — два человека проиграли. Вместе с девятью «молодогвардейцами» они будут полностью контролировать райсовет.

Через несколько дней пройдут первые заседания всех семи райсоветов Челябинска. На каждом планируется определить по семь человек, которых делегируют в гордуму. Лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Заксобрания региона Владимир Мякуш заявлял, что партия будет решать, кто войдет в Думу. Однако «ЕР» показала заметно ухудшившиеся результаты на муниципальных выборах в сравнении с 2014 годом, когда уступила другим партиям всего три округа из 170-ти. Скорее всего, «ЕР» придется согласовывать списки депутатов гордумы с победителями кампании. Это подтверждает мнение экспертов о том, что «Единая Россия» нуждается в серьезной перезагрузке. 71-летний Мякуш с большой вероятностью переберется в Совет Федерации РФ. А его место займет заместитель в партии и ЗСО Олег Голиков, за которым стоит Росатом.