Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы

Актер Армен Бежанян прошел в думу по спискам «Единой России» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край) стал бизнесмен и актер Армен Бежанян, известный по роли в сериале «Реальные пацаны». Бежанян прошел в думу по спискам партии «Единая Россия».

«Я вижу болевые точки в своем округе, и надо понять, как их можно лечить», — сказал избранный депутат изданию 59.RU. По словам Бежаняна, выборы прошли без скандалов, хотя ранее против него была развернута грязная кампания. Сейчас Армен Бежанян планирует разобраться с ресурсами депутатов, чтобы начать решать проблемы в своем округе.

Ранее суд города Оса приговорил Армена Бежаняна к штрафу в размере 100 тысяч рублей за причинение ущерба районному бюджету обманным путем, однако позже Бежанян, потребовавший миллиард рублей от государства за незаконное уголовное преследование, выиграл суд.