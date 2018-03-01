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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Пермского края
20:29  01 марта 2018 0

Арменку из «Реальных пацанов» пермский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей

Бежаняна обвиняют в причинении ущерба бюджету в крупном размереФото: официальная группа сериала «Реальные пацаны» во «ВКонтакте»

Актера и бизнесмена Армена Бежаняна, известного по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», обвинили в уголовном преступлении. Суд города Оса (Пермский край) приговорил его к штрафу в размере 100 тыс рублей за причинение ущерба районному бюджету обманным путем.

В 2016 году Бежанян выиграл на торгах право аренды на несколько земельных участков, которые предназначались под индивидуальное жилищное строительство. Он поставил там на кадастровый учет недостроенные объекты и зарегистрировал на них права, чтобы платить низкую арендную плату. Однако на деле, как сообщили 59.ru в прокуратуре Осинского района, никаких построек не было, а, следовательно, за аренду нужно было платить гораздо больше. По расчетам экспертов, бюджет мог недополучить порядка 338 тыс. рублей.

«Я буду обжаловать решение суда!» — возмутился актер. Он утверждает, что на всех трех участках уже стоят срубы, на которых планировалось построить для продажи по дому-бане, один из которых актер хотел оставить себе. «А теперь мне прислали из районной администрации бумагу о том, что договор аренды расторгнут и участки будут выставлены на торги. Чиновники ссылаются на то, что по условиям аукциона эта земля предназначалась под жилищное строительство, а не под бани», — пояснил Бежанян.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце февраля текущего года прошло судебное заседание по уголовному делу Армена Бежаняна. В зал суда его доставили сотрудники полиции.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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