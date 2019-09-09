В России хотят ввести новый православный выходной

В России может появиться новый православный выходной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России может появиться ежегодный выходной в понедельник после Пасхи. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 10 сентября, следует из данных электронной базы Госдумы.

«Над законопроектом работали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов в 2017 году», — передает RNS . Праздник будет иметь название «Светлый пасхальный понедельник», сказано в пояснительной записке к документу. По мнению политиков, россияне смогут провести день в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.

Авторы законопроекта уверены, что благодаря новому официальному празднику граждане проявят уважение к «глубоким историческим традициям православного общества нашей страны» и подтвердят «особую роль православия в истории России». Лебедев и Нилов подчеркнули, что следующий за днем Воскресения Христова понедельник во многих странах Запада является выходным.

Российская Федерация — светское государство, однако на законодательном уровне православное Рождество является выходным днем. Если законопроект примут, то «Светлый пасхальный понедельник» станет вторым православным праздником, в который россиян освободят от работы.