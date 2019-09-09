Экс-биатлонист Шипулин признался в своей ошибке на довыборах в Госдуму

Антон Шипулин обогнал Алексея Коровкина по количеству голосов почти в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу Антон Шипулин признался в ошибке, которая позволила кандидату от «Справедливой России», фельдшеру Алексею Коровкину достичь высоких показателей в ряде территорий во время голосования. Так, в Ивдельском городском округе отрыв Шипулина от справедливоросса составил всего около 400 голосов, а в Тавдинском — менее 300 голосов.

«Вчера во время подсчета голосов тоже было интересно, где и как голосуют. Наша ошибка была в том, что в Тавде побывали всего несколько раз — около месяца назад посещали город с министром здравоохранения [Андреем Цветковым]. А Коровкин активно работал на этой территории», — пояснил экс-биатлонист «URA.RU». Шипулин заметил, что Коровкину в целом удалось провести достойную кампанию за счет того, что в обществе сейчас актуальны проблемы медицины.

По итогам подсчета 100% голосов Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41,5% голосов. Его основные соперники Алексей Коровкин («Справедливая Россия») и Габбас Даудов (КПРФ) получили соответственно 24% и 13,8%.