Минтруд предложил создать проблемы российским инвалидам

Минтруд РФ хочет разрешить бесплатно парковаться не всем инвалидам III группы, а только тем, у кого есть трудности с передвижением. Такой проект постановления разработало ведомство.
«Минтруд предлагает давать право на парковку инвалидам III группы только если у них есть ограничения к передвижению любой из трех степеней выраженности (I, II или III степени)», — сообщает «Интерфакс». Отмечается, что сейчас проект постановления проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Реализации инициативы не потребуют дополнительных средств.
С 18 июля в силу вступили поправки поправки, согласно которым с 2020 года на местах для инвалидов смогут парковаться не только инвалиды I и II, но и III группы. Правительство должно было конкретизировать условия парковки. Минтруд в свою очередь выступил с предложением дать право на парковку инвалидам III группы, у которых есть ограничения к передвижению. По данным Федерального реестра инвалидов, в России живут около 11,2 млн инвалидов, из них 40% (4,5 млн) принадлежат к III группе.
В 2018 году Минтруд РФ утвердил порядок получения знака «Инвалид», дающего право на бесплатную парковку. Оформить его можно в течение месяца со дня регистрации заявления, передает агентство Nation News. Действие знака распространяется только на тот автомобиль, на котором ездит инвалид или осуществляется перевозка ребенка-инвалида.