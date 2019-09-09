Причиной преступления стала пьяная ревность Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге в суд передано дело об убийстве, совершенном молодоженом. 40-летний житель поселка Малый Исток под Екатеринбургом, работавший слесарем, приревновал свою жену и задушил ее — об этом «URA.RU» сообщили в следственном комитете, полиции и прокуратуре. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

«Применив физическую силу, мужчина повалил свою супруг на диван и, используя в качестве орудия преступления шнур от настольной лампы, обмотал шнуром шею супруги и с силой его стягивал, от чего та скончалась», — рассказали «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области. В момент преступления молодожен был нетрезв. Инцидент произошел на четвертый день после свадьбы обвиняемого и погибшей.

«После убийства мужчина скрылся и находился в розыске, — сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками отдела полиции №6 УМВД по городу Екатеринбургу на территории Шалинского городского округа, где скрывался у своего знакомого».

Дело вел следственный комитет. «В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопическая и психиатрическая)», — рассказали в свердловском СК. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд, по статье 105 УК РФ (убийство) ревнивому молодожену грозит до 15 лет лишения свободы.

Место преступления Фото: СК по Свердловской области